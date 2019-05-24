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Заседание Синода: какие решения приняли

Заседание Синода: какие решения приняли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после завершения заседания Священного Синода рассказал, какие решения были приняты на заседании, передает корреспондент УНН.

"Касательно решений, был принят ряд назначений. Это - председатель синодального управления по делам молодежи Архиепскопа Кременчугского и Полтавского Федора, главой синодального взаимодействия с молодежно-патриотическими общественными объединениями Архиепископа Тернопольского и Креминецкого Нестора, мы также утвердили главу института церковной истории Высокопреосвященнейшего Митрополита Димитрия", - сказал Епифаний.

По его словам, также были определены в течение следующего месяца все епархиальные управления, то есть епархии, которые до сих пор еще не прошли перерегистрацию. Они должны подать соответствующие документы и внести изменения в свои уставы, четко определив принадлежность к ПЦУ.

Также было принято решение согласно каноническому порядку, что зарубежные визиты, в частности паломничества архиерея, должны согласовываться с Предстоятелем, и каждый архиерей, который желает посетить ту или иную поместную православную церковь, должен получить соответствующее благословение предстоятеля ПЦУ.

"Также касательно решения Синода, который запретил архиереям и клирикам участвовать в выборах, которые противоречат сану. Особенно это касается выборов в ВР Украины. Священнослужители не имеют права принимать непосредственное участие, быть кандидатами - но только на местном уровне по благословению того или иного архиерея священнослужитель имеет право принять участие в выборах в городскую, поселковую или территориальную общину, может занимать по благословению архиерея только ту должность, которая не является должностью постоянной", - сказал митрополит.

Он сообщил, что было принято решение о праздновании юбилея 30-летия со времени восстановления Украинской автокефальной православной церкви.

"Мы, как поместная УПЦ, тяготеем историей к тем временам, когда было объявлено о том, что возрождается автокефальная православная церковь. Центром празднования будет город Львов, где и было объявлено 19 августа в Храме Петра и Павла, что возрождается украинская автокефальная православная церковь", - сказал он.

На заседании Синода было подтверждено избрание архимандрита Епифания, которым будет рукоположено на епископа Львовского на правах викария, предстоятеля УПЦ, и который будет заниматься грекоязычной паствой в Украине.

Также было разъяснено, что в соответствии с установленным порядком, за богослужением во всех храмах Православной церкви Украины должны преподносить имя предстоятеля.

Синод заслушал и принял к сведению отчет комиссии, которая изучала ситуацию, которая сложилась в кафедральном храме Рождества Христова в Одессе.

"Также Синодом было засвидетельствовано, что в своей дальнейшей деятельности поместная православная церковь Украины будет руководствоваться священным преданием, священным писанием и тем уставом, который был принят 15 декабря в стенах Софии Киевской. Мы все были практически единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только одним членом - патриархом Филаретом", - добавил Епифаний.

Напомним, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и Почетный патриарх Филарет во время заседания Священного Синода не пришли к согласию по управлению Поместной православной церкви Украины.

Украинские Национальные Новости

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