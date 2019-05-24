Епіфаній та Філарет на Синоді не досягли згоди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та Почесний патріарх Філарет під час засідання священного Синоду у п’ятницю не дійшли згоди щодо керування Помісної православної церкви України. Про це після завершення засідання священного синоду сказав Епіфаній, передає кореспондент УНН.
“Синодом було засвідчено, що у своєму подальшому та діяльності Помісна православна церква України буде керуватись священним переданням, священним писанням і тим статутом, який був прийнятий 15 грудня в стінах Софії Київської. Ми всі були практично одностайні в попередніх рішеннях, але останнє рішення не було підписане тільки одним членом — патріархом Філаретом”, — сказав Епіфаній.
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Як повідомляв УНН, Митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори.
Нагадаємо, розкол всередині Православної української церкви навряд чи є ймовірним сьогодні. Про це сказав Головний секретар Священного Синоду митрополит Вінницький і Барський Симеон перед початком Священного Синоду