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Епіфаній та Філарет на Синоді не досягли згоди

Епіфаній та Філарет на Синоді не досягли згоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та Почесний патріарх Філарет під час засідання священного Синоду у п’ятницю не дійшли згоди щодо керування Помісної православної церкви України. Про це після завершення засідання священного синоду сказав Епіфаній, передає кореспондент УНН.

“Синодом було засвідчено, що у своєму подальшому та діяльності Помісна православна церква України буде керуватись священним переданням, священним писанням і тим статутом, який був прийнятий 15 грудня в стінах Софії Київської. Ми всі були практично одностайні в попередніх рішеннях, але останнє рішення не було підписане тільки одним членом — патріархом Філаретом”, — сказав Епіфаній.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Епіфаній та Філарет не спілкувалися останнім часом

Як повідомляв УНН, Митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори.

Нагадаємо, розкол всередині Православної української церкви навряд чи є ймовірним сьогодні. Про це сказав Головний секретар Священного Синоду митрополит Вінницький і Барський Симеон перед початком Священного Синоду

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