Митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори

КИЇВ. 24 травня. УНН. Митрополит Макарій, який до утворення помісної церкви очолював Українську автокефальну церкву (УАПЦ), заявив, що якщо є обраний предстоятель Православної церкви України, то всі інші мусять мати покору. Так митрополит прокоментував перед початком Синоду ПЦУ заяви почесного патріарха Філарета щодо митрополита Київського і всієї України Епіфанія, передає кореспондент УНН.