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Митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори

Митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Митрополит Макарій, який до утворення помісної церкви очолював Українську автокефальну церкву (УАПЦ), заявив, що якщо є обраний предстоятель Православної церкви України, то всі інші мусять мати покору. Так митрополит прокоментував перед початком Синоду ПЦУ заяви почесного патріарха Філарета щодо митрополита Київського і всієї України Епіфанія, передає кореспондент УНН.

"Якщо є обраний Предстоятель, то він Предстоятель, а колишні предстоятелі повинні мати покору", - зазначив Макарій.

Крім того, на питання, чи необхідно відправити патріарха Філарета "на спочинок", Макарій відповів: "Навіщо? Нехай трудиться".

Нагадаємо, патріарх Філарет під час прес-конференції заявив, що митрополит Епіфаній не виконує домовленостей.

Як повідомляв УНН, на першому засідані Священного Синоду Помісної Української Православної Церкви пропонували відправити патріарха Філарета "на спочинок".

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