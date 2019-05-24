Митрополит Макарій закликав патріарха Філарета до покори
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Митрополит Макарій, який до утворення помісної церкви очолював Українську автокефальну церкву (УАПЦ), заявив, що якщо є обраний предстоятель Православної церкви України, то всі інші мусять мати покору. Так митрополит прокоментував перед початком Синоду ПЦУ заяви почесного патріарха Філарета щодо митрополита Київського і всієї України Епіфанія, передає кореспондент УНН.
"Якщо є обраний Предстоятель, то він Предстоятель, а колишні предстоятелі повинні мати покору", - зазначив Макарій.
Крім того, на питання, чи необхідно відправити патріарха Філарета "на спочинок", Макарій відповів: "Навіщо? Нехай трудиться".
Нагадаємо, патріарх Філарет під час прес-конференції заявив, що митрополит Епіфаній не виконує домовленостей.
Як повідомляв УНН, на першому засідані Священного Синоду Помісної Української Православної Церкви пропонували відправити патріарха Філарета "на спочинок".