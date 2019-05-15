Філарета пропонували відправити "на спочинок"

"Я, як патріарх, повинен керувати церквою на території України, а Епіфаній відмовився і керує сам. Не тільки патріарха не допускає, а й не узгоджує. На першому синоді навіть ставили питання про те, щоб мене взагалі на спокій відправити", - зазначив Філарет.

На питання журналіста, чому митрополит Епіфаній не дотримується домовленостей, Філарет відповів, що правда полягає в тому, що не Епіфаній керує, а ним керують.

"Він мені прямо сказав: "Не все від мене залежить". Якщо ти Предстоятель, то чому від тебе не все залежить? Отже, є якісь сили, які вище тебе. Такий тиск у своєму житті за 60 років священства я не один раз проходив, але я стояв твердо", - сказав Філарет.

Нагадаємо, на думку патріарха Філарета, предстоятель ПЦУ Епіфаній “угодний” Москві.