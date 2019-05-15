Філарет: Епіфаній “угодний” Москві

“Яка реакція Москви на події в УПЦ? 1. Москва задоволена станом справ в УПЦ. Те, чого вона не могла досягти різноманітними зусиллями, досягає нині ділами нинішнього Предстоятеля УПЦ. 2. Жодної критики на адресу митрополита Епіфанія нема. Значить, Москві угодне таке керівництво. 3. Уповільнився, або і зовсім припинився перехід парафій Московського Патріархату в Українську Православну Церкву, а переходу архієреїв Московського Патріархату зовсім не було після отримання Томосу про автокефалію. Тому Москва може радіти”, — написав Філарет.

Він зазначив, що всі православні церкви, які не визнавали, так і не визнають Українську Православну Церкву, крім Вселенського Патріарха, не залежно від того, в якому статусі вона є.

Нагадаємо, патріарх Філарет наголосив на необхідності боротися за єдину помісну Українську Православну Церкву. Про це він заявив під час святкового богослужіння у день пам’яті священномученика Макарія, митрополита Київського.