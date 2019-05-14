Патріарх Філарет зауважив, що потрібно боротися за Українську Православну Церкву
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Патріарх Філарет наголосив на необхідності боротися за єдину помісну Українську Православну Церкву. Про це він заявив під час святкового богослужіння у день пам’яті священномученика Макарія, митрополита Київського. Повідомляє УНН з посиланням на його сторінку у Facebook.
“Будемо і далі боротися за Єдину Помісну Українську Православну Церкву, незалежну ні від Москви ні від Константинополя. Ми повинні служити своєму народу, своїй Церкві, служити Богові і до Нього простягати руки і серце і всю душу”, — наголосив Святійший Патріарх Філарет.
Нагадаємо, Епіфаній заявив, що розколу в Українській Православній Церкві немає.