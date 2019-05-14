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Епіфаній заявив, що розколу в Українській Православній Церкві немає

Епіфаній заявив, що розколу в Українській Православній Церкві немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Розколу в Українській Православній Церкві немає і не буде. Про це Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Предстоятель Православної Церкви України розповів 14 травня у Маріуполі, де перебуває з першим архіпастирським візитом, передає УНН із посиланням на ПЦУ.

“Розколу в Українській Православній Церкві немає і не буде. Кожен ієрарх має певні думки, але ми маємо спільно будувати майбутнє в єдиній Помісній Українській Православній Церкві”, — наголосив Блаженнійший Митрополит на прес-конференції після літії за загиблими воїнами.

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Відповідаючи на додаткові питання щодо останніх публічних заяв Святійшого Патріарха Філарета, Предстоятель зазначив, що в Українській Православній Церкві високо шанують Патріарха, проте важко погодитися з його окремими висловлюваннями. “Ми шануємо Святійшого Патріарха Філарета, але не підтримуємо думок, які він висловив останніми днями”, — додав Його Блаженство.

Предстоятель також висловив впевненість у тому, що на нинішньому етапі Православній Церкві України, найперше, потрібно рухатися вперед і розбудовувати майбутнє. “Віримо у те, що надалі будемо рухатися вперед і розбудовувати нашу Церкву та йти до визнання нас з боку інших помісних церков. Перед нами стоїть багато завдань, які маємо втілювати в життя як визнана Церква”, — наголосив Митрополит, додавши, що вірить у подолання тих випробувань, які постали перед Помісною Церквою.

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“Всі повинні чітко зрозуміти, що до початку Об’єднавчого Собору такі структури як Українська Православна Церква Київського Патріархату та Українська Автокефальна Православна Церква були розпущенні”, — зазначив Його Блаженство, відповідаючи на наступні питання журналістів.

“Зараз, фактично, і юридично, в Україні не існує таких структур Українська Православна Церква Київського Патріархату та Українська Автокефальна Православна Церква, бо ми об’єдналися і ці колишні структури увійшли в єдину Церкву, виконавши свою історичну місію. Всі прагнули визнання Української Церкви і ми змогли отримати Синодальний Томос, який навіки утверджує той факт, що ми є єдиною Помісною Православною Церквою”, — резюмував Предстоятель.

Раніше почесний патріарх Православної церкви України та глава УПЦ КП Філарет допустив розкол в православній церкві і стверджував, що уповноважений скликати собор.

Українські Національні Новини

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