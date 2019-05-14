Епифаний заявил, что раскола в Украинской Православной Церкви нет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Раскола в Украинской Православной Церкви нет и не будет. Об этом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, Предстоятель Православной Церкви Украины рассказал 14 мая с Мариуполе, где находится с первым архипастырским визитом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
"Раскола в Украинской Православной Церкви нет и не будет. Каждый иерарх имеет определенные мысли, но мы должны совместно строить будущее в единой Поместной Украинской Православной Церкви", - подчеркнул Блаженнейший Митрополит на пресс-конференции после литии по погибшим воинам.
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Отвечая на дополнительные вопросы относительно последних публичных заявлений Святейшего Патриарха Филарета, Предстоятель отметил, что в Украинской Православной Церкви высоко почитают Патриарха, однако трудно согласиться с его отдельными высказываниями. "Мы уважаем Святейшего Патриарха Филарета, но не поддерживаем мыслей, которые он выразил в последние дни", - добавил Его Блаженство.
Предстоятель также выразил уверенность в том, что на нынешнем этапе Православной Церкви Украины, прежде всего, нужно двигаться вперед и развивать будущее. "Верим в то, что в дальнейшем будем двигаться вперед и развивать нашу Церковь и идти к признанию нас со стороны других поместных церквей. Перед нами стоит много задач, которые должны воплощать в жизнь как признанная Церковь", - отметил Митрополит, добавив, что верит в преодоление тех испытаний, которые стоят перед Поместной Церковью.
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"Все должны четко понять, что к началу Объединительного Собора такие структуры как Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь были распущении", - отметил Его Блаженство, отвечая на следующие вопросы журналистов.
"Сейчас, фактически, и юридически, в Украине не существует таких структур Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь, потому что мы объединились и эти прежние структуры вошли в единую Церковь, выполнив свою историческую миссию. Все стремились к признанию Украинской Церкви и мы смогли получить Синодальный Томос, который навеки утверждает тот факт, что мы являемся единственной Поместной Православной Церковью", - резюмировал Предстоятель.
Ранее почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ КП Филарет допустил раскол в православной церкви и утверждал, что уполномочен созвать собор.