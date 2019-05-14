Патриарх Филарет отметил, что нужно бороться за Украинскую Православную Церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Патриарх Филарет отметил необходимость бороться за единую поместную Украинскую Православную Церковь. Об этом он заявил во время праздничного богослужения в день памяти священномученика Макария, митрополита Киевского. Сообщает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.
“Будем и дальше бороться за единую поместную Украинскую Православную Церковь, независимую ни от Москвы ни от Константинополя. Мы должны служить своему народу, своей Церкви, служить Богу и к Нему протягивать руки и сердце и всю душу”, — подчеркнул Святейший Патриарх Филарет.
Напомним, Епифаний заявил, что раскола в Украинской Православной Церкви нет.