Филарет: Епифаний "угодный" Москве

"Какая реакция Москвы на события в УПЦ? 1. Москва довольна положением дел в УПЦ. То, чего она не могла достичь различными усилиями, достигает сейчас делами нынешнего предстоятеля УПЦ. 2. Никакой критики в адрес митрополита Епифания нету. Значит, Москве угодно такое руководство. 3. Замедлился, или и вовсе прекратился переход приходов Московского Патриархата в Украинскую Православную Церковь, а перехода архиереев Московского Патриархата не было после получения Томоса об автокефалии. Поэтому Москва может радоваться", - написал Филарет.

Он отметил, что все православные церкви, которые не признавали, так и не признают Украинскую Православную Церковь, кроме Вселенского Патриарха, независимо от того, в каком статусе она есть.

Напомним, патриарх Филарет отметил необходимость бороться за единую поместную Украинскую Православную Церковь. Об этом он заявил во время праздничного богослужения в день памяти священномученика Макария, митрополита Киевского.