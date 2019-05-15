Филарета предлагали отправить "на покой"

"Я, как патриарх, должен управлять церковью на территории Украины, а Епифаний отказался и руководит сам. Не только патриарха не допускает, а и не согласовывает. На первом синоде даже ставили вопрос о том, чтобы меня вообще на покой отправить", - отметил Филарет.

На вопрос журналиста, почему митрополит Епифаний не соблюдает договоренностей, Филарет ответил, что правда заключается в том, не Епифаний руководит, а им управляют.

"Он мне прямо сказал : Не все от меня зависит". Если ты Предстоятель, то почему от тебя не все зависит? Итак, есть какие-то силы, которые выше тебя. Такое давление в своей жизни за 60 лет священства я не раз проходил, но я стоял твердо", - сказал Филарет.

Напомним, по мнению патриарха Филарета, предстоятель ПЦУ Епифаний "угодный" Москве.