Митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Митрополит Макарий, который до образования поместной церкви возглавлял Украинскую автокефальную церковь (УАПЦ), заявил, что если избран предстоятель Православной церкви Украины, то все остальные должны иметь смирение. Так митрополит прокомментировал перед началом Синода ПЦУ заявление почетного патриарха Филарета пкасательно митрополита Киевского и всея Украины Епифания, передает корреспондент УНН.
"Если есть избранный Предстоятель, то он Предстоятель, а бывшие предстоятели должны иметь смирение", - отметил Макарий.
Кроме того, на вопрос, необходимо ли отправить патриарха Филарета "на покой", Макарий ответил: "Зачем? Пусть трудится".
Напомним, патриарх Филарет во время пресс-конференции заявил, что митрополит Епифаний не выполняет договоренностей.
Как сообщал УНН, на первых заседаний Священного Синода Поместной Украинской Православной Церкви предлагали отправить патриарха Филарета "на покой".