Митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 14704 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 38036 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 57374 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 72958 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119301 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110783 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137179 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144522 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130077 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130153 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению

Митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению

Киев  •  УНН

 • 14926 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Митрополит Макарий, который до образования поместной церкви возглавлял Украинскую автокефальную церковь (УАПЦ), заявил, что если избран предстоятель Православной церкви Украины, то все остальные должны иметь смирение. Так митрополит прокомментировал перед началом Синода ПЦУ заявление почетного патриарха Филарета пкасательно митрополита Киевского и всея Украины Епифания, передает корреспондент УНН.

"Если есть избранный Предстоятель, то он Предстоятель, а бывшие предстоятели должны иметь смирение", - отметил Макарий.

Кроме того, на вопрос, необходимо ли отправить патриарха Филарета "на покой", Макарий ответил: "Зачем? Пусть трудится".

Напомним, патриарх Филарет во время пресс-конференции заявил, что митрополит Епифаний не выполняет договоренностей.

Как сообщал УНН, на первых заседаний Священного Синода Поместной Украинской Православной Церкви предлагали отправить патриарха Филарета "на покой".

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