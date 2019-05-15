Порошенко не дотримується домовленостей щодо Української церкви — Філарет
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко не дотримується того, про що домовилися перед Об’єднавчим собором 15 грудня. Про це заявив патріарх Філарет на прес-конференції щодо ситуації в Українській Православній Церкві, передає кореспондент УНН.
“Порошенко обіцяв одне, а робить інше, тому проблема виникає через те, що не дотримуються того, про що домовилися перед (Об’єднавчим — ред.) собором 15 грудня”, — зазначив Філарет.
Він розповів, що була домовленість не тільки з митрополитом Епіфанієм і Президентом, а й з усіма архіреями на Архієрейському соборі, що після отримання Томосу патріарх Філарет буде керувати церквою всередині України, а зовні її буде представляти митрополит Епіфаній.
Філарет додав, що під час зустрічі з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським, останній сказав, що не буде втручатися в церковні справи.
Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.
5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.