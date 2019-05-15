Порошенко не соблюдает договоренностей по Украинской церкви - Филарет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко не придерживается того, о чем договорились перед Объединяющим собором 15 декабря. Об этом заявил патриарх Филарет на пресс-конференции по ситуации в Украинской Православной Церкви, передает корреспондент УНН.
"Порошенко обещал одно, а делает другое, поэтому проблема возникает из-за того, что не соблюдаются того, о чем договорились перед (Объединяющим - ред.) собором 15 декабря", - отметил Филарет.
Он рассказал, что была договоренность не только с митрополитом Епифанием и Президентом, но и со всеми архиреями на Архиерейском соборе, после получения Томоса патриарх Филарет будет руководить церковью внутри Украины, а снаружи ее будет представлять митрополит Епифаний.
Филарет добавил, что во время встречи с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским, последний сказал, что не будет вмешиваться в церковные дела.
Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.
5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и вернули в Украину.