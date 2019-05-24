Епіфаній та Філарет не спілкувалися останнім часом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній перед початком Синоду повідомив, що не спілкувався з Філаретом, передає кореспондент УНН.
Мова йде про зустріч священнослужителів під час інавгурації Президента України.
"Близько ми не сиділи на інагурації, нас розсадили по різні боки. Це не від нас залежало, а від протоколу. Ми привіталися. Питань у нього не було, а у мене до нього не було", - розповів митрополит Епіфаній.
Нагадаємо, 24 травня Епіфаній зібрав засідання Синоду ПЦУ. Питання, що винесенні на порядок денний не оголошувалися. Однак за попередньою інформацією, ймовірно, мова йтиме про єдність церкви.
Як повідомляв УНН, Святійший патріарх Філарет підняв питання існування Київського патріархату Української православної Церкви.