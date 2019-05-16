Питання Київського патріархату руйнує єдність – Епіфаній

“Ми знаємо, що колишній екзарх Вселенського патріарха архієпископ Даниїл у своїх інтерв’ю говорив, що у майбутньому Українська православна церква має право просити про патріархат (Київський патріархат — ред.). Але це - у майбутньому, коли в переважній більшості православні українці об’єднаються в єдиній помісній православній церкві. Ми не ставимо це питання в основі, бо ми бачимо, що це питання швидше руйнує єдність, а не об’єднує", - сказав Епіфаній.

За словами Блаженнішого Епіфанія, говорити про підвищення статусу до патріархату можна буде тоді, коли Православна церква України утвердитися, стане найбільшою православною церквою в країні, а також коли її визнають інші православні церкви.

“Нам ще дуже багато потрібно зробити, щоб нас визнали інші церкви, утвердитись, стати найбільшою православною церквою в Україні, і тоді вже говорити про підвищення статусу до патріархату”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, Епіфаній заявив, що розколу в Українській Православній Церкві немає.



