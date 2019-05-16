Вопрос Киевского патриархата разрушает единство - Епифаний

"Мы знаем, что бывший экзарх Вселенского патриарха архиепископ Даниил в своих интервью говорил, что в будущем Украинская православная церковь имеет право просить о патриархате (Киевский патриархат - ред.). Но это - в будущем, когда в большинстве православные украинцы объединятся в единую поместную православную церковь. Мы не ставим этот вопрос в основе, потому что мы видим, что это вопрос скорее разрушает единство, а не объединяет", - сказал Епифаний.

По словам Блаженнейшего Епифания, говорить о повышении статуса к патриархату можно будет тогда, когда Православная церковь Украины утвердиться, станет крупнейшей православной церковью в стране, а также когда ее признают другие православные церкви.

"Нам еще очень много нужно сделать, чтобы нас признали другие церкви, утвердиться, стать крупнейшей православной церковью в Украине, и тогда уже говорить о повышении статуса к патриархату", - отметил он.

Как сообщал УНН, Епифаний заявил, что раскола в Украинской Православной Церкви нет.



