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6 марта, 17:12 • 144502 просмотра

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Епифаний и Филарет не общались в последнее время

Епифаний и Филарет не общались в последнее время

Киев  •  УНН

 • 9164 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний перед началом Синода сообщил, что не общался с Филаретом, передает корреспондент УНН.

Речь идет о встрече священнослужителей во время инаугурации Президента Украины.

"Около мы не сидели на инаугурации, нас рассадили по разные стороны. Это не от нас зависело, а от протокола. Мы поздоровались. Вопросов у него не было, а у меня к нему не было", - рассказал митрополит Епифаний.

Напомним, 24 мая Епифаний собрал заседание Синода ПЦУ. Вопросы, вынесении на повестку дня не объявлялись. Однако по предварительной информации, вероятно, речь пойдет о единстве церкви.

Как сообщал УНН, Святейший патриарх Филарет поднял вопрос существования Киевского патриархата Украинской православной Церкви.

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