Епифаний и Филарет на Синоде не достигли согласия

"Синодом было засвидетельствовано, что в своем дальнейшем и деятельности Поместная православная церковь Украины будет руководствоваться священным преданием, священным писанием и тем уставом, который был принят 15 декабря в стенах Софии Киевской. Мы все были практически единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только одним членом - патриархом Филаретом", - сказал Епифаний.

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Как сообщал УНН, Митрополит Макарий призвал патриарха Филарета к повиновению.

Напомним, раскол внутри Православной Украинской церкви вряд ли представляется возможным сегодня. Об этом сказал главный секретарь Священного Синода митрополит Винницкий и Барский Симеон перед началом Священного Синода.