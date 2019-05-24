В Синоді прокоментували можливий розкол всередині ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Розкол всередині Православної української церкви навряд чи є ймовірним сьогодні. Про це сказав Головний секретар Священного Синоду митрополит Вінницький і Барський Симеон перед початком Священного Синоду, передає кореспондент УНН.
"Я не думаю, щоб сьогодні ми, утворивши через об’єднавчий Собор в ПЦУ, вродили новий розкол вже всередині цієї церкви. Ми хотіли єдності, а тепер самі між собою роз’єднуватись… Ну, амбіції то амбіції", - зазначив він.
Нагадаємо, 24 травня Епіфаній зібрав засідання Синоду ПЦУ. Питання, що винесенні на порядок денний не оголошувалися. Однак за попередньою інформацією, ймовірно, мова йтиме про єдність церкви.
Як повідомляв УНН, Святійший патріарх Філарет підняв питання існування Київського патріархату Української православної Церкви.