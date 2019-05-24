В Синоде прокомментировали возможный раскол внутри ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Раскол внутри Православной Украинской церкви вряд ли представляется возможным сегодня. Об этом сказал главный секретарь Священного Синода митрополит Винницкий и Барский Симеон перед началом Священного Синода, передает корреспондент УНН.
"Я не думаю, чтобы сегодня мы, образовав через объединительный Собор в ПЦУ, породили новый раскол уже внутри этой церкви. Мы хотели единства, а теперь сами между собой разъединяемя... Ну, амбиции это амбиции", - отметил он.
Напомним, 24 мая Епифаний собрал заседание Синода ПЦУ. Вопросы, вынесеные на повестку дня, не объявлялись. Однако по предварительной информации, вероятно, речь пойдет о единстве церкви.
Как сообщал УНН, Святейший патриарх Филарет поднял вопрос существования Киевского патриархата Украинской православной Церкви.