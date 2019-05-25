Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с митрополитом Епифанием

"Литургия в День тезоименитства (День ангела) Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Епифания. Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить Митрополита Епифания и совместно помолиться Патриарх Филарет", - отметил Сидор.

Напомним, 24 мая состоялся Священный Синод ПЦУ.