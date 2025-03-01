Глава Пентагона приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против рф

Министр обороны США Пит Хегсет на прошлой неделе приказал киберкомандованию США отказаться от любого планирования действий против России, включая наступательные цифровые действия. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Record, пишет УНН.

Детали

По словам источников, Хегсет передал указание начальнику киберкомандования генералу Тимоти Хо, который затем проинформировал уходящего директора по операциям организации генерал-майора корпуса морской пехоты Райана Херитеджа о новых указаниях.

Источники сообщили, что приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности, которое также возглавляет Хо, и его работу по радиотехнической разведке, направленную против России.

Хотя полный объем директивы Хегсета командованию остается непонятным, она является еще одним свидетельством усилий Белого дома по нормализации отношений с Москвой после того, как США и международные союзники работали над изоляцией Кремля из-за его вторжения в Украину в 2022 году, - отмечает издание.

По словам источников, точный срок действия приказа Хегсета неизвестен, хотя командованию сообщили, что указания останутся в силе в ближайшем будущем.

Источники сообщили, что киберкомандование уже начало составление оценки рисков для Хегсета - отчета, в котором подтверждается получение организацией его приказа, перечисляются текущие действия или миссии, которые были остановлены в результате этого решения, а также подробно описываются потенциальные угрозы, которые по-прежнему исходят от россии.

Последствия указаний Хегеста для персонала командования неясны. Вероятно, решение коснется 5800 человек, включая членов примерно 2000 сотрудников Сил национальной кибермиссии и Сил кибермиссии. Они пришли из вооруженных сил и разделены на команды, которые проводят наступательные и оборонительные операции в киберпространстве. Считается, что четверть наступательных подразделений сосредоточено в России, - замечает издание.

Однако если руководство распространяется на такие области, как разведка и анализ или развитие возможностей, количество тех, на кого повлияет указ, значительно выше. Командование может иметь примерно 2000-3000 сотрудников, помимо обслуживающего персонала и сотрудников АНБ. Организации делят кампус в Форт-Миди, штат Мэриленд.

Инструкция Хегсета поступила в то время, когда киберкомандование пытается укомплектовать штат для борьбы с мексиканскими наркокартелями, восемь из которых администрация официально признала террористическими группами. Чиновники Трампа выступили за военные действия против деятелей и инфраструктуры картеля, чтобы остановить поток наркотиков через границу.

Приказ может также остановить некоторые миссии командования в Украине.

Напомним

Госдепартамент США останавливает инвестиции USAID в восстановление украинской энергосистемы после российских атак. Агентство также сокращает свое присутствие в Украине с 64 до 8 сотрудников.