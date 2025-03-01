Очільник Пентагону наказав кіберкомандуванню США зупинити всю діяльність проти рф

Міністр оборони США Піт Хегсет минулого тижня наказав кіберкомандуванню США відмовитись від будь-якого планування дій проти росії, включаючи наступальні цифрові дії. Про це із посиланням на джерела повідомляє видання Record, пише УНН.

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За словами джерел, Хегсет передав вказівку начальнику кіберкомандування генералу Тімоті Хо, який потім поінформував директора з операцій організації генерал-майора корпусу морської піхоти Райана Херитеджа, що йде, про нові вказівки.

Джерела повідомили, що наказ не поширюється на Агентство національної безпеки, яке також очолює Хо, та його роботу з радіотехнічної розвідки, спрямовану проти росії.

Хоча повний обсяг директиви Хегсета командуванню залишається незрозумілим, вона є ще одним свідченням зусиль Білого дому щодо нормалізації відносин із москвою після того, як США та міжнародні союзники працювали над ізоляцією Кремля через його вторгнення до України у 2022 році, - зазначає видання.

За словами джерел, точний термін дії наказу Хегсета невідомий, хоча командуванню повідомили, що вказівки залишаться чинними в найближчому майбутньому.

Джерела повідомили, що кіберкомандування вже почало складання оцінки ризиків для Хегсета - звіту, в якому підтверджується отримання організацією його наказу, перераховуються поточні дії або місії, які були зупинені в результаті цього рішення, а також докладно описуються потенційні загрози, які, як і раніше, походять від Росії.

Наслідки вказівок Хегеста для персоналу командування незрозумілі. Ймовірно, рішення торкнеться 5800 осіб, включаючи членів приблизно 2000 співробітників Сил національної кібермісії та Сіл кібермісії. Вони прийшли зі збройних сил і поділені на команди, які проводять наступальні та оборонні операції у кіберпросторі. Вважається, що чверть наступальних підрозділів зосереджено росії, - зауважує видання.

Однак якщо керівництво поширюється на такі галузі, як розвідка та аналіз чи розвиток можливостей, кількість тих, на кого вплине указ, значно вища. Командування може мати приблизно 2000–3000 співробітниками, крім обслуговуючого персоналу та працівників АНБ. Організації ділять кампус у Форт-Міді, штат Меріленд.

Інструкція Хегсета надійшла в той час, коли кіберкомандування намагається укомплектувати штат для боротьби з мексиканськими наркокартелями, вісім із яких адміністрація офіційно визнала терористичними групами. Чиновники Трампа виступили за військові дії проти діячів та інфраструктури картелю, щоб зупинити потік наркотиків через кордон.

Наказ може також зупинити деякі місії командування в Україні.

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Держдепартамент США зупиняє інвестиції USAID у відновлення української енергосистеми після російських атак. Агентство також скорочує свою присутність в Україні з 64 до 8 співробітників.