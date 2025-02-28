США припиняє фінансування відновлення енергосистеми України: що відбувається

Крім завершення проєкту з енергетичної безпеки України, USAID також різко скорочує свою присутність в Україні.

Передає УНН із посиланням на NBC.

Ініціатива USAID інвестувала сотні мільйонів доларів у допомогу українській енергосистемі для відновлення після російських атак. Але цього тижня Державний департамент припинив американську підтримку у питаннях відновлення енергосистеми України

Про призупинення відповідної ініціативи з боку Агентства США з міжнародного розвитку, повідомили два посадовці USAID, які працюють у місії агентства в Україні. Йдеться про призупинення інвестицій на мільйони доларів, які були необхідні у зв'язку з подоланням наслідків атак російських військових.

Це значно підриває можливості цієї адміністрації вести переговори про припинення вогню, і це буде сигналом для Росії, що нас не хвилює Україна або наші минулі інвестиції - сказав NBC News один із чиновників USAID, який брав участь у місії в Україні.

Посадовець також зазначив, що США раніше надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи, оскільки рф вела та веде війну проти України у двох напрямках: військовому та економічному. Зокрема загарбники намагаються розчавити економіку України.

Окрім завершення проекту "Енергетична безпека України", USAID також різко скорочує свою присутність в Україні, ідеться у матеріалі NBC.

Довідково

Бюро USAID по Європі та Євразії, яке курирує місію на Україні, налічує 115 співробітників у Вашингтоні, округ Колумбія. Співробітникам бюро повідомили, що кількість співробітників буде скорочено до 29 осіб.

До останніх кроків адміністрації Трампа 64 американські державні службовці та підрядники несли службу в Україні в агентстві.

Лише вісім із цих співробітників мають залишитися на місці в Україні після того, як адміністрація Трампа відправила решту в адміністративну відпустку. Ті, хто не є "критичними", мали повернутися до США.

Два чиновники попередили, що вихід USAID з України залишить її енергосистему вразливою. - пише nbc news.

Нагадаємо

Російські терористи завдали масованого удару по енергосистемі Харківської області. В результаті атак пошкоджено житлові будинки, двоє місцевих мешканців отримали поранення.

Раніше УНН передавав, що відповідно до п'ятого пункту Плану стійкості щодо енергетики, Україна мала адаптуватися до постійної загрози терористичних ударів з боку росії та побудова захисту.

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