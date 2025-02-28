США припиняє фінансування відновлення енергосистеми України: що відбувається
Київ • УНН
Держдепартамент США зупиняє інвестиції USAID у відновлення української енергосистеми після російських атак. Агентство також скорочує свою присутність в Україні з 64 до 8 співробітників.
Крім завершення проєкту з енергетичної безпеки України, USAID також різко скорочує свою присутність в Україні.
Передає УНН із посиланням на NBC.
Ініціатива USAID інвестувала сотні мільйонів доларів у допомогу українській енергосистемі для відновлення після російських атак. Але цього тижня Державний департамент припинив американську підтримку у питаннях відновлення енергосистеми України
Про призупинення відповідної ініціативи з боку Агентства США з міжнародного розвитку, повідомили два посадовці USAID, які працюють у місії агентства в Україні. Йдеться про призупинення інвестицій на мільйони доларів, які були необхідні у зв'язку з подоланням наслідків атак російських військових.
Це значно підриває можливості цієї адміністрації вести переговори про припинення вогню, і це буде сигналом для Росії, що нас не хвилює Україна або наші минулі інвестиції
Посадовець також зазначив, що США раніше надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи, оскільки рф вела та веде війну проти України у двох напрямках: військовому та економічному. Зокрема загарбники намагаються розчавити економіку України.
Окрім завершення проекту "Енергетична безпека України", USAID також різко скорочує свою присутність в Україні, ідеться у матеріалі NBC.
Довідково
Бюро USAID по Європі та Євразії, яке курирує місію на Україні, налічує 115 співробітників у Вашингтоні, округ Колумбія. Співробітникам бюро повідомили, що кількість співробітників буде скорочено до 29 осіб.
До останніх кроків адміністрації Трампа 64 американські державні службовці та підрядники несли службу в Україні в агентстві.
Лише вісім із цих співробітників мають залишитися на місці в Україні після того, як адміністрація Трампа відправила решту в адміністративну відпустку. Ті, хто не є "критичними", мали повернутися до США.
Два чиновники попередили, що вихід USAID з України залишить її енергосистему вразливою.
Нагадаємо
Російські терористи завдали масованого удару по енергосистемі Харківської області. В результаті атак пошкоджено житлові будинки, двоє місцевих мешканців отримали поранення.
Раніше УНН передавав, що відповідно до п'ятого пункту Плану стійкості щодо енергетики, Україна мала адаптуватися до постійної загрози терористичних ударів з боку росії та побудова захисту.
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