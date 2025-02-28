США прекращает финансирование восстановления энергосистемы Украины: что происходит
Киев • УНН
Госдепартамент США останавливает инвестиции USAID в восстановление украинской энергосистемы после российских атак. Агентство также сокращает свое присутствие в Украине с 64 до 8 сотрудников.
Кроме завершения проекта по энергетической безопасности Украины, USAID также резко сокращает свое присутствие в Украине.
Передает УНН со ссылкой на NBC.
Инициатива USAID инвестировала сотни миллионов долларов в помощь украинской энергосистеме в восстановлении после российских атак. Но на этой неделе Государственный департамент прекратил американскую поддержку в вопросах восстановления энергосистемы Украины
О приостановлении соответствующей инициативы со стороны Агентства США по международному развитию, сообщили два чиновника USAID, которые работают в миссии агентства в Украине. Речь идет о приостановлении инвестиций на миллионы долларов, которые были необходимы в связи с преодолением последствий атак российских военных.
Это значительно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня, и это будет сигналом для России, что нас не волнует Украина или наши прошлые инвестиции
Чиновник также отметил, что США ранее оказали огромную поддержку украинскому правительству, чтобы избежать макроэкономического кризиса, поскольку рф вела и ведет войну против Украины в двух направлениях: военном и экономическом. В частности захватчики пытаются раздавить экономику Украины.
Кроме завершения проекта "Энергетическая безопасность Украины", USAID также резко сокращает свое присутствие в Украине, говорится в материале NBC.
Справочно
Бюро USAID по Европе и Евразии, которое курирует миссию на Украине, насчитывает 115 сотрудников в Вашингтоне, округ Колумбия. Сотрудникам бюро сообщили, что количество сотрудников будет сокращено до 29 человек.
До последних шагов администрации Трампа 64 американских государственных служащих и подрядчика несли службу в Украине в агентстве.
Только восемь из этих сотрудников должны остаться на месте в Украине после того, как администрация Трампа отправила остальных в административный отпуск. Те, кто не являются "критическими", должны были вернуться в США.
Два чиновника предупредили, что выход USAID из Украины оставит ее энергосистему уязвимой.
Напомним,
Российские террористы нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковской области. В результате атак повреждены жилые дома, двое местных жителей получили ранения.
Ранее УНН передавал, что в соответствии с пятым пунктом Плана устойчивости по энергетике, Украина должна адаптироваться к постоянной угрозе террористических ударов со стороны России и построение защиты.
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