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США прекращает финансирование восстановления энергосистемы Украины: что происходит

Киев • УНН

 • 67067 просмотра

Госдепартамент США останавливает инвестиции USAID в восстановление украинской энергосистемы после российских атак. Агентство также сокращает свое присутствие в Украине с 64 до 8 сотрудников.

США прекращает финансирование восстановления энергосистемы Украины: что происходит

Кроме завершения проекта по энергетической безопасности Украины, USAID также резко сокращает свое присутствие в Украине.

Передает УНН со ссылкой на NBC.

Инициатива USAID инвестировала сотни миллионов долларов в помощь украинской энергосистеме в восстановлении после российских атак. Но на этой неделе Государственный департамент прекратил американскую поддержку в вопросах восстановления энергосистемы Украины

О приостановлении соответствующей инициативы со стороны Агентства США по международному развитию, сообщили два чиновника USAID, которые работают в миссии агентства в Украине. Речь идет о приостановлении инвестиций на миллионы долларов, которые были необходимы в связи с преодолением последствий атак российских военных.

Это значительно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня, и это будет сигналом для России, что нас не волнует Украина или наши прошлые инвестиции

- сказал NBC News один из чиновников USAID, который участвовал в миссии в Украине. 

Чиновник также отметил, что США ранее оказали огромную поддержку украинскому правительству, чтобы избежать макроэкономического кризиса, поскольку рф вела и ведет войну против Украины в двух направлениях: военном и экономическом. В частности захватчики пытаются раздавить экономику Украины.

Кроме завершения проекта "Энергетическая безопасность Украины", USAID также резко сокращает свое присутствие в Украине, говорится в материале NBC.

Справочно

Бюро USAID по Европе и Евразии, которое курирует миссию на Украине, насчитывает 115 сотрудников в Вашингтоне, округ Колумбия. Сотрудникам бюро сообщили, что количество сотрудников будет сокращено до 29 человек.

До последних шагов администрации Трампа 64 американских государственных служащих и подрядчика несли службу в Украине в агентстве.

Только восемь из этих сотрудников должны остаться на месте в Украине после того, как администрация Трампа отправила остальных в административный отпуск. Те, кто не являются "критическими", должны были вернуться в США.

Два чиновника предупредили, что выход USAID из Украины оставит ее энергосистему уязвимой.

- пишет nbc news.

Напомним,

Российские террористы нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковской области. В результате атак повреждены жилые дома, двое местных жителей получили ранения.

Ранее УНН передавал, что в соответствии с пятым пунктом Плана устойчивости по энергетике, Украина должна адаптироваться к постоянной угрозе террористических ударов со стороны России и построение защиты.

Туск после встречи Зеленского с Трампом в Белом доме: дорогие украинские друзья, вы не одиноки28.02.25, 21:04 • 91989 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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