Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром национальной обороны Румынии Анхелем Тилваром. Стороны обсудили вторжение РФ в Украину и дальнейшую координацию помощи Украине в сфере безопасности. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает пресс-служба Пентагона, передает УНН.

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Отмечается, что министры во время беседы подтвердили свою непоколебимую приверженность к украинскому народу и осудили незаконную войну России.

Остин также признал позицию Румынии как якоря стабильности на восточном фланге НАТО и поблагодарил Бухарест за то, что страна продолжает принимать у себя силы США и союзников говорится в сообщении.

Также они обсудили дальнейшую координацию военной помощи Украине через Контактную группу по обороне Украины и будущие двусторонние встречи.

Военная поддержка для украинских защитников в рамках нового пакета будет отправлена как можно быстрее. Об этом в четверг, 25 апреля, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз К. Браун.

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