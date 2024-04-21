Глава Пентагона: новый пакет помощи спасет жизни украинцев

Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал принятие Палатой представителей Конгресса США нового пакета помощи, отметив, что он поможет его министерству "увеличить объем жизненно важной помощи в сфере безопасности, чтобы Украина защитилась от агрессии России". Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Остин также подчеркнул, что 50 миллиардов долларов из 95 одобренных Конгрессом будут направлены на оборонную промышленную базу США, что поможет создать новые рабочие места в более чем 30 штатах и "укрепить безопасность США в долгосрочной перспективе".

Этот закон сделает Америку более безопасной и спасет жизни людей. Мы еще раз убедились, что беды нашего времени будут только усиливаться без сильного, устойчивого лидерства США Министр обороны США Ллойд Остин

Глава американского оборонного ведомства также отметил важность принятого закона для международной безопасности.

Мир по-прежнему наблюдает за происходящим. Жизни все еще стоят на коне. Долгосрочная безопасность Америки по-прежнему под угрозой. Мы не должны давать нашим друзьям, соперникам и врагам повода сомневаться в решимости Америки Министр обороны США Ллойд Остин

Дополнение

В принятый Палатой представителей в субботу пакет на общую сумму 95 миллиардов долларов входят такие расходы:

около 61 миллиарда долларов для Украины и пополнения запасов американского оружия.

Общая сумма, выделенная Украине на закупку оружия, составит 13,8 миллиарда долларов.

Украина получит более 9 миллиардов долларов экономической помощи в виде кредитов.

Принятие пакета Сенатом ожидается на следующей неделе. Президент Джо Байден пообещал подписать пакет законопроектов сразу, как его получит.

Байден сделал заявление относительно принятия пакета помощи для Украины