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Глава Пентагона: новый пакет помощи спасет жизни украинцев
Утвержденный Конгрессом пакет помощи в размере 95 миллиардов долларов предоставит жизненно важную помощь в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии и укрепить безопасность США в долгосрочной перспективе.
Еще плюс 950 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 459 530 человек личного состава и 7229 танков.
За сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, во время которых противник нанес 15 ракетных и 63 авиационных ударов, а также совершил 109 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
Силы обороны Украины нанесли 8 авиаударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 8 авиационных ударов по районам сосредоточения российских войск, пункту управления, складу боеприпасов, объекту противовоздушной обороны, а также по вооружению и военной технике противника.
Россияне ночью обстреливали Херсон и область, есть попадания - Соболевский
Российские войска ночью обстреляли Херсон и область, что привело к попаданиям и вызовам скорой помощи.
Авария военных вертолетов в Японии: один человек погиб, семеро пропали без вести
Один человек погиб и семеро пропали без вести после того, как два японских военных вертолета столкнулись и разбились в Тихом океане.
"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко
Военная помощь США позволит Украине планировать широкомасштабные операции и контрнаступления, повышая боевой дух и перспективы успеха в борьбе с Россией.
Премьер Канады и президент Польши обсудили поддержку Украины
Премьер-министр Канады Трюдо и Президент Польши Дуда подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины и обсудили пути ее дальнейшей поддержки.
21 апреля: Всемирный день миграции рыб, День творчества и инноваций
Во Всемирный день миграции рыб проводятся мероприятия, которые привлекают внимание к сокращению популяций мигрирующих рыб. С 1970 года их количество сократилось на 76% из-за строительства плотин, изменения климата и чрезмерного вылова рыбы, что угрожает пресноводным экосистемам.
На испанских Канарских островах люди вышли протестуют против массового туризма
Тысячи людей протестовали на Тенерифе, требуя временных ограничений для туристов, чтобы сдержать бум аренды жилья и строительства отелей, который истощает ресурсы и жилье на испанских Канарских островах.