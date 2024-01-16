Глава ОВА о взрыве в Кропивницком: работала ПВО, пострадавших - нет
Противовоздушная оборона Кировоградской области успешно сработала против вражеской ракетной атаки, без потерь и разрушений, что подтвердил Андрей Райкович, председатель Кировоградской областной военной администрации.
Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина как никогда близка к НАТО. Он отметил независимость Украины и ее ориентацию на Запад.
Бизнес третий квартал подряд позитивно оценивает перспективы своего развития - НБУ
Согласно опросу НБУ, бизнес ожидает развития третий квартал подряд, хотя и более медленными темпами. Инфляционные ожидания улучшаются, тогда как курсовые ожидания несколько ухудшились.
путин - единственная причина, почему различные войны продолжаются: Зеленский на Давосском форуме
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал Запад изменить свой подход к предотвращению российской агрессии и предположил, что планы россии по вторжению становятся все более очевидными. Он утверждал, что путин, которого он обвинил в продолжающихся конфликтах, не изменит своей позиции.
Правительство разрешило предприятиям ОПК бронировать работников без ограничений по количеству и независимо от воинского звания
Кабмин внес изменения в законодательство, которые позволяют оборонным предприятиям резервировать военнообязанных без ограничений по количеству и воинскому званию, независимо от возраста.
ГБР разоблачило двух правоохранительниц, которые продавали информацию из закрытых баз данных
Двух правоохранительниц поймали на продаже информации с ограниченным доступом из государственной базы данных о мужчинах призывного возраста, которые планируют выехать за границу.
Верховная Рада разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе
Верховная Рада разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе, отклонив постановление, которое ранее блокировало его принятие. Постановление о блокировке было предложено группой депутатов, которые заявляли о нарушениях в процессе принятия закона.
Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились начали пересмотр украинского законодательства в рамках переговоров относительно будущего вступления Украины в ЕС. Они также обсудили разблокирование 50 миллиардов евро долгосрочной помощи ЕС для Украины.
"Чтобы не навредить бюджету ЕС": Орбан сделал очередное заявление относительно 50 млрд евро для Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечает, что помощь Украине должна быть предоставлена таким образом, чтобы не повлиять на бюджет ЕС.
Взрыв на фабрике в Сербии: один человек погиб, еще четверо - ранены
В результате взрыва на заводе Trajal в сербском городе Крушевац один человек погиб и четверо получили ранения. Взрыв произошел в цехе по производству топливных ремней.