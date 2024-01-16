Глава ОВА о взрыве в Кропивницком: работала ПВО, пострадавших - нет

путин - единственная причина, почему различные войны продолжаются: Зеленский на Давосском форуме

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал Запад изменить свой подход к предотвращению российской агрессии и предположил, что планы россии по вторжению становятся все более очевидными. Он утверждал, что путин, которого он обвинил в продолжающихся конфликтах, не изменит своей позиции.