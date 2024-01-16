В Кропивницком прогремел взрыв - СМИ

Украина нуждается в предсказуемом финансировании на 2024 год - фон дер Ляйен в Давосе

На Всемирном экономическом форуме президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина нуждается в стабильных поставках оружия и предсказуемого финансирования до 2024 года. Она призвала Запад поддержать сопротивление Украины для сдерживания будущих российских атак.