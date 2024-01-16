В Кропивницком прогремел взрыв - СМИ
Киев • УНН
В Кропивницком, Кировоградская область, прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Ранее Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о запуске ракеты Х-59 в направлении региона.
В Кропивницком Кировоградской области был слышен взрыв, сообщает Суспільне, пишет УНН.
Детали
В Кропивницком слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного.
В Кировоградской области продолжается воздушная тревога.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете, предположительно Х-59, которая направлялась в направлении Кировоградской области
Внимание! Ракета, предположительно Х-59, с юга! В направлении Кировоградской области!
В Кропивницком прогремел взрыв - СМИ
В Кропивницком, Кировоградская область, прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Ранее Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о запуске ракеты Х-59 в направлении региона.
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