У Кропивницькому пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
У Кропивницькому, Кіровоградська область, пролунав вибух під час повітряної тривоги. Раніше Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск ракети Х-59 у напрямку регіону.
У Кропивницькому Кіровоградської області було чутно вибухуповідомляє Суспільне, пише УНН.
Деталі
У Кропивницькому чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Кіровоградській області триває повітряна тривога.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету, імовірно Х-59, яка прямувала в напрямку Кіровоградської області
Увага! Ракета, імовірно Х-59, з півдня! В напрямку Кіровоградської області!