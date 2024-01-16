Голова ОВА про вибух у Кропивницькому: працювала ППО, постраждалих - немає

У Кіровоградській області працювала ППО. Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, попередньо - травмованих і руйнувань немає, передає УНН.

"Чергова ворожа ракетна атака не оминула Кіровоградщину. Оборонці неба відпрацювали! Попередньо - без руйнувань і постраждалих", - повідомив голова ОВА.

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