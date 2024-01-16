Голова ОВА про вибух у Кропивницькому: працювала ППО, постраждалих - немає
Київ • УНН
Протиповітряна оборона Кіровоградської області успішно спрацювала проти ворожої ракетної атаки, без втрат і руйнувань, що підтвердив Андрій Райкович, голова Кіровоградської обласної військової адміністрації.
У Кіровоградській області працювала ППО. Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, попередньо - травмованих і руйнувань немає, передає УНН.
"Чергова ворожа ракетна атака не оминула Кіровоградщину. Оборонці неба відпрацювали! Попередньо - без руйнувань і постраждалих", - повідомив голова ОВА.
У Кропивницькому пролунав вибух - ЗМІ 16.01.24, 15:20 • 65991 перегляд