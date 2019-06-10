Глава ОБСЕ отреагировал на ситуацию в Молдове

ukru
Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?
15:45 • 509 просмотра

США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 21779 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107602 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105792 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134357 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143141 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129366 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129954 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131178 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153310 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия

Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия

7 марта, 06:59 • 33626 просмотра
В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

7 марта, 07:33 • 58914 просмотра
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 25229 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 30715 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 26156 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 7954 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 107592 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 142772 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 155029 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 213835 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 4151 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 12328 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 26163 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 30720 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 123582 просмотра
Актуальное
Глава ОБСЕ отреагировал на ситуацию в Молдове

Глава ОБСЕ отреагировал на ситуацию в Молдове

Киев  •  УНН

 • 9474 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по делам Европы Словакии Мирослав Лайчак призвал все политические силы в Республике Молдова преодолеть политический кризис путем диалога, действуя на основе Конституции Республики Молдовы и уважении демократических принципов и верховенства закона. Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня организацией, передаёт УНН.

“Словацкое Председательство в ОБСЕ с большой обеспокоенностью следит за политическим кризисом в Республике Молдова. Граждане Республики Молдова нуждаются в политическом решении нынешнего кризиса и стабильности, чтобы обеспечить европейский путь страны”, — сказал Лайчак.

“Мирный диалог, демократия и верховенство закона необходимы, чтобы предотвратить эскалацию напряженности”, - заявил он.

Напомним, Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение нового состава правительства из-за превышения трехмесячного срока.

Также КС временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, Исполняющий обязанности главы государства Павел Филипп объявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о “захваченном государстве”.

Кроме того, 9 июня Демократическая партия организовала демонстрацию, в которой участвовало от 2 до 4 тысяч сторонников демократов.

Комментируя ситуацию, в МИД заявили, что Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы