Конституционный суд Молдовы признал неконституционным назначение Санду премьер-министром

“Указ Президента Республики Молдова от 8 июня 2019 года о назначении кандидата на пост Премьер-министра Республики Молдова объявлен неконституционным. Указ Президента Республики Молдова от 8 июня 2019 года о назначении правительства Республики Молдова объявлен неконституционным”, — говорится в решении КС.

Отметим, что 8 июля, Конституционный суд объявил о трех решениях: первое касалось о необходимости распустить парламент из-за неспособности сформировать правительство за 90 дней, второй — о незаконности утверждения лидера Партии социалистов Зинаиды Гречаной на пост спикера парламента и третье — о неконституционности утверждения на пост главы правительства Майи Санду.

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Напомним, сегодня, 8 июля, был утвержден новый состав правительства Молдовы во главе с Майей Санду.