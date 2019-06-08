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7 марта, 06:35 • 108071 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135709 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143755 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129811 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Конституционный суд Молдовы признал неконституционным назначение Санду премьер-министром

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным назначение Санду премьер-министром

Киев  •  УНН

 • 11811 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Конституционный суд Республики Молдова опубликовал решение, в котором признается неконституционным назначение на пост премьер-министра страны сопредседатели блока ACUM и лидера оппозиционной партии PAS Майи Санду, передает УНН со ссылкой на официальный сайт суда.

“Указ Президента Республики Молдова от 8 июня 2019 года о назначении кандидата на пост Премьер-министра Республики Молдова объявлен неконституционным. Указ Президента Республики Молдова от 8 июня 2019 года о назначении правительства Республики Молдова объявлен неконституционным”, — говорится в решении КС.

Отметим, что 8 июля, Конституционный суд объявил о трех решениях: первое касалось о необходимости распустить парламент из-за неспособности сформировать правительство за 90 дней, второй — о незаконности утверждения лидера Партии социалистов Зинаиды Гречаной на пост спикера парламента и третье — о неконституционности утверждения на пост главы правительства Майи Санду.

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Напомним, сегодня, 8 июля, был утвержден новый состав правительства Молдовы во главе с Майей Санду.

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