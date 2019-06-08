Конституційний суд Молдови визнав неконституційним призначення Санду прем'єр-міністром
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Конституційний суд Республіки Молдова опублікував рішення, в якому визнається неконституційним призначення на пост прем’єр-міністра країни співголови блоку ACUM і лідера опозиційної партії PAS Майї Санду, передає УНН з посиланням на офіційний сайт суду.
“Указ Президента Республіки Молдова від 8 червня 2019 року про призначення кандидата на пост Прем’єр-міністра Республіки Молдова оголошений неконституційним. Указ Президента Республіки Молдова від 8 червня 2019 року про призначення уряду Республіки Молдова оголошений неконституційним”, — сказано в рішенні КС.
Відзначимо, що 8 липня, Конституційний суд оголосив про три рішення: перше стосувалося про необхідність розпустити парламент через нездатність сформувати уряд за 90 днів, другий — про незаконність затвердження лідера Партії соціалістів Зінаїди Гречаної на пост спікера парламенту і третє — про неконституційність затвердження на пост глави уряду Майї Санду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З’явилося відео, де Додон розповів, скільки грошей йому дають в Кремлі
Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, був затверджений новий склад уряду Молдови на чолі з Майєю Санду.