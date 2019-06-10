Глава ОБСЄ відреагував на ситуацію в Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ і у справах Європи Словаччини Мирослав Лайчак закликав всі політичні сили в Республіці Молдова подолати політичну кризу шляхом діалогу, діючи на основі Конституції Республіки Молдови та повазі демократичних принципів і верховенства закону. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій сьогодні організацією, передає УНН.
"Словацьке Головування в ОБСЄ з великою стурбованістю стежить за політичною кризою в Республіці Молдова. Громадяни Республіки Молдова потребують політичного рішення нинішньої кризи і стабільності, щоб забезпечити європейський шлях країни", - сказав Лайчак.
"Мирний діалог, демократія і верховенство закону необхідні, щоб запобігти ескалації напруженості", - заявив він.
Нагадаємо, Конституційний суд Молдови визнав незаконним призначення нового складу уряду через перевищення тримісячного терміну.
Також КС тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона, виконуючий обов'язки глави держави Павло Філіп оголосив, що дострокові вибори в парламент відбудуться 6 вересня. У відповідь на рішення КС, більшість ACUM і соціалістів прийняли декларацію про "захоплену державу".
Крім того, 9 червня Демократична партія організувала демонстрацію, в якій брало участь від 2 до 4 тисяч прихильників демократів.
Коментуючи ситуацію, в МЗС заявили, що Україна зацікавлена в стабільній, демократичній і європейської Молдові, готова надати, у разі необхідності, сприяння у вирішенні існуючих проблем.