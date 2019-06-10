Глава ОБСЄ відреагував на ситуацію в Молдові

КИЇВ. 10 червня. УНН. Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ і у справах Європи Словаччини Мирослав Лайчак закликав всі політичні сили в Республіці Молдова подолати політичну кризу шляхом діалогу, діючи на основі Конституції Республіки Молдови та повазі демократичних принципів і верховенства закону. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій сьогодні організацією, передає УНН.