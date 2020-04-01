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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60376 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70308 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83896 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Глава МИД Китая посетит Украину впервые с 2010 года - Кулеба

Глава МИД Китая посетит Украину впервые с 2010 года - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 12644 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В рамках "Недели Азии" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с членом Государственного Совета, министром иностранных дел Китая Ван Й, во время которого был согласован визит последнего в Украину. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Ван Й принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с визитом. Он также пригласил Дмитрия Кулебу посетить с визитом Пекин. Это приглашение было тоже принято. Кроме этого, министры согласовали политические консультации в Пекине на уровне своих заместителей", - сообщили в МИД.

В ведомстве уточняют: последний раз министр иностранных дел Китая посещал Украину с официальным визитом в 2010 году.
Сообщается, что во время разговора Кулеба также выразил глубокую благодарность правительству Китая за гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.

"Украина заинтересована в развитии стратегического партнерства с Китаем. Вы и я имеем все возможности, чтобы наполнить его амбициозными проэктам, которые приведут к встрече лидеров наших государств", - отметил Кулеба.

Министр иностранных дел КНР подтвердил готовность развивать и укреплять стратегическое партнерство с Украиной, в частности, в контексте реализации инициативы КНР "Один пояс - один путь". Он отметил "огромный потенциал сотрудничества двух стран", отмечают дипломаты.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл видеоразговора с послом КНР в Украине Фанем Сяньжуном.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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