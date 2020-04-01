Глава МИД Китая посетит Украину впервые с 2010 года - Кулеба

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В рамках "Недели Азии" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с членом Государственного Совета, министром иностранных дел Китая Ван Й, во время которого был согласован визит последнего в Украину. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.