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Глава МЗС Китаю відвідає Україну вперше з 2010 року – Кулеба

Глава МЗС Китаю відвідає Україну вперше з 2010 року – Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У рамках “Тижня Азії” міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з членом Державної Ради, міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, на якому було узгоджено візит останнього в Україну. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.

“Ван Ї прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Україну з візитом. Він також запросив Дмитра Кулебу відвідати з візитом Пекін. Це запрошення було теж прийняте. Крім цього, міністри погодили політичні консультації у Пекіні на рівні своїх заступників”, — повідомили в МЗС.

У відомстві уточнюють: востаннє міністр закордонних справ Китаю відвідував Україну з офіційним візитом у 2010 році.
Повідомляється, що під час розмови Кулеба також висловив глибоку вдячність уряду Китаю за гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19.

“Україна зацікавлена у розвитку стратегічного партнерства з Китаєм. Ви і я маємо усі можливості, аби наповнити його амбіційними проєктами, що приведуть до зустрічі лідерів наших держав”, — наголосив Кулеба.

Міністр закордонних справ КНР підтвердив готовність розвивати та укріплювати стратегічне партнерство з Україною, зокрема, у контексті реалізації ініціативи КНР “Один пояс — один шлях”. Він відзначив “гігантський потенціал співробітництва двох країн”, зазначають дипломати.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів відеорозмову із послом КНР в Україні Фанем Сяньжуном.

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