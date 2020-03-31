Завтра до України прибуде черговий гуманітарний вантаж з допомогою від уряду КНР - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У середу, 1 квітня, до України прибуде партія гуманітарної допомоги від уряду Китаю. Про це говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеорозмові із послом КНР в Україні Фанем Сяньжуном, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.
Повідомляється, що у розмові Кулеба висловив вдячність Китаю за допомогу Україні у боротьбі з пандемією COVID-19 і партію гуманітарної допомоги, яка 1 квітня прибуде до України. У ній будуть тести ПЛР, дистанційні термометри, медичні окуляри та інші засоби індивідуального захисту для медичного персоналу.
Сторони домовилися продовжувати взаємодію у цій сфері. Зокрема, Фань Сяньжун на прохання глави МЗС підтвердив можливість сприяння у централізованій доставці в Україну допомоги, яку китайські міста зібрали для українських міст-побратимів.
Також повідомляється, що 1 квітня Кулеба та Ван Ї проведуть першу телефонну розмову міністрів закордонних справ двох країн.
Особливу увагу співрозмовники приділили розвитку торгівлі та інвестицій між країнами, зокрема, обговорили перспективні проекти, які найближчим часом можуть бути реалізовані в Україні за участі китайської сторони.
Як повідомлялося в УНН, напередодні черговий літак з новою партією захисних масок, медичного захисного одягу, медичного обладнання та тестових систем для України завантажили у Китаї, рейс запланований на 31 березня.