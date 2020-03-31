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Завтра в Украину прибудет очередной гуманитарный груз с помощью от правительства КНР - Кулеба

Завтра в Украину прибудет очередной гуманитарный груз с помощью от правительства КНР - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 11651 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В среду, 1 апреля, в Украину прибудет партия гуманитарной помощи от правительства Китая. Об этом говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видео-диалоге с послом КНР в Украине Фанем Сяньжуном, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИДа.

Сообщается, что в разговоре Кулеба выразил благодарность Китаю за помощь Украине в борьбе с пандемией COVID-19 и партию гуманитарной помощи, которая 1 апреля прибудет в Украину. В ней будут тесты ПЦР, дистанционные термометры, медицинские очки и другие средства индивидуальной защиты для медицинского персонала.

Стороны договорились продолжать взаимодействие в этой сфере. В частности, Фань Сяньжун по просьбе главы МИДа подтвердил возможность содействия в централизованной доставке в Украину помощи, которую китайские города собрали для украинских городов-побратимов.

Также сообщается, что 1 апреля Кулеба и Ван Й проведут первый телефонный разговор министров иностранных дел двух стран.
Особое внимание собеседники уделили развитию торговли и инвестиций между странами, в частности, обсудили перспективные проекты, которые в ближайшее время могут быть реализованы в Украине при участии китайской стороны.

Как сообщалось в УНН, накануне очередной самолет с новой партией защитных масок, медицинской защитной одежды, медицинского оборудования и тестовых систем для Украины погрузили в Китае, рейс запланирован на 31 марта.

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