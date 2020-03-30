У Китаї завантажують черговий літак з партією масок і тестів для України

КИЇВ. 30 березня. УНН. Черговий літак з новою партією захисних масок, медичного захисного одягу, медичного обладнання та тестових систем для України завантажують у Китаї, рейс запланований на 31 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу генерального консульства України в Шанхаї.