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У Китаї завантажують черговий літак з партією масок і тестів для України

У Китаї завантажують черговий літак з партією масок і тестів для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Черговий літак з новою партією захисних масок, медичного захисного одягу, медичного обладнання та тестових систем для України завантажують у Китаї, рейс запланований на 31 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу генерального консульства України в Шанхаї.

"30 березня в місті Сямень (провінція Фуцзянь) наші дипломати продовжують роботу, спрямовану на забезпечення України. Здійснюємо завантаження наступного літака, що має виконати 31 березня черговий рейс з метою доставки з міста Сямень в Україну нової партії захисних масок та медичного захисного одягу, медичного обладнання та вкрай необхідних тестових систем", - повідомили у генконсульстві.

Також вказано, що 29 березня з міжнародного аеропорту міста Сямень уже було забезпечено відправку чартерного літака з партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для потреб України.

"Дипломатичні установи України в КНР планують та забезпечуватимуть відправку вантажних рейсів на постійній основі для забезпечення нашої країни всім необхідним для боротьби з пандемією", - вказали в українському диппредставництві.

Одночасно, як зазначається, в аеропорту Пудон (Шанхай) завантажуються два українських транспортні літаки авіакомпанії Антонов для доставки термінових вантажів для потреб й наших сусідів - Європейського Союзу.

У контексті боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні, генеральне консульство України в Шанхаї та в Гуанчжоу, посольство України в КНР здійснюють ретельний пошук сертифікованих медичних засобів і обладнання, а також продовжують надавати необхідний дипломатичний супровід вантажам гуманітарного призначення, додали у диппредставництві.

Нагадаємо, на ранок 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків COVID-19.

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