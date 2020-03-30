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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83558 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100045 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102236 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101518 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109460 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97983 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104402 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131364 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Китае загружают очередной самолет с партией масок и тестов для Украины

В Китае загружают очередной самолет с партией масок и тестов для Украины

Киев  •  УНН

 • 13516 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Очередной самолет с новой партией защитных масок, медицинской защитной одежды, медицинского оборудования и тестовых систем для Украины загружают в Китае, рейс запланирован на 31 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу генерального консульства Украины в Шанхае.

"30 марта в городе Сямэнь (провинция Фуцзянь) наши дипломаты продолжают работу, направленную на обеспечение Украины. Осуществляем загрузку следующего самолета, который должен выполнить 31 марта очередной рейс с целью доставки из города Сямэнь в Украину новой партии защитных масок и медицинской защитной одежды, медицинского оборудования и крайне необходимых тестовых систем", - сообщили в генконсульстве.

Также указано, что 29 марта из международного аэропорта города Сямэнь уже было обеспечено отправку чартерного самолета с партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для нужд Украины.

"Дипломатические учреждения Украины в КНР планируют и будут обеспечивать отправку грузовых рейсов на постоянной основе для обеспечения нашей страны всем необходимым для борьбы с пандемией", - указали в украинском диппредставительстве.

Одновременно, как отмечается, в аэропорту Пудон (Шанхай) загружаются два украинских транспортных самолета авиакомпании Антонов для доставки срочных грузов для нужд и наших соседей - Европейского Союза.

В контексте борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в Украине, генеральное консульство Украины в Шанхае и Гуанчжоу, посольство Украины в КНР осуществляют тщательный поиск сертифицированных медицинских средств и оборудования, а также продолжают оказывать необходимое дипломатическое сопровождение грузам гуманитарного назначения, добавили в диппредставительстве.

Напомним, на утро 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19.

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