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У Китаї готується до вильоту літак з черговим гуманітарним вантажем для України

У Китаї готується до вильоту літак з черговим гуманітарним вантажем для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У міжнародному аеропорту м. Сямень (Фуцзянь, Китай) літак авіакомпанії SCAT Boeing 767-300 завантажується черговою партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посольства України в Китаї у Facebook.

"Напередодні, завдяки тісній координації дій посольства та генерального консульства України в Шанхаї з китайськими центральними й місцевими органами влади, було отримано всі необхідні авіаційні дозволи, узгоджено логістику та митні процедури", йдеться у повідомленні.

Зазначається, уже в неділю, 29 березня, гуманітарний вантаж з Китаю має прибути в Україну.

Нагадаємо, у Президента підготували другий рейс до Китаю за тестами на коронавірус.

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