У Китаї готується до вильоту літак з черговим гуманітарним вантажем для України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У міжнародному аеропорту м. Сямень (Фуцзянь, Китай) літак авіакомпанії SCAT Boeing 767-300 завантажується черговою партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посольства України в Китаї у Facebook.
"Напередодні, завдяки тісній координації дій посольства та генерального консульства України в Шанхаї з китайськими центральними й місцевими органами влади, було отримано всі необхідні авіаційні дозволи, узгоджено логістику та митні процедури", йдеться у повідомленні.
Зазначається, уже в неділю, 29 березня, гуманітарний вантаж з Китаю має прибути в Україну.
Нагадаємо, у Президента підготували другий рейс до Китаю за тестами на коронавірус.