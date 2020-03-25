У Президента підготували другий рейс до Китаю за тестами на коронавірус

“ПЛР-тести постачаються в Україну партіями. Першим рейсом — військовим літаком — з Китаю було доставлено 50 тисяч ПЛР-тестів. Завтра вантажитиметься новий борт, на якому прибуде 100 тисяч тестів. Додатково з Південної Кореї впродовж двох днів в Україну надійде ще 100 тисяч таких тестів. Таким чином, ми матимемо вже 250 тисяч ПЛР-тестів. Плануєтьсяще декілька таких партій з-за кордону”, — повідомив Тимошенко.

Крім того, за його словами, вже почалося виробництво вітчизняних тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції, які надійдуть до медустанов орієнтовно за 10 днів.

“Тобто на першому етапі ми матимемо близько мільйона тестів для полімеразної ланцюгової реакції. Якщо у якийсь момент ми зрозуміємо, що динаміка епідемії почала сповільнюватися й нам не потрібна така кількість ПЛР-тестів, ми зупинимо закупівлі”, — зазначив заступник керівника ОП.

Він зауважив, що нині всі регіони України вже отримали необхідні ПЛР-тести та реагенти для проведення досліджень зразків біоматеріалу.

“За нашою інформацією, сьогодні в кожній області мають запрацювати лабораторії з ПЛР-діагностикою”, — сказав Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента України зазначив, що чергова партія медзасобів з Китаю прибуде в Україну найближчими днями.

“Ми зафрахтували вантажний літак казахської компанії, що обійдеться Україні дешевше, ніж польоти великого військового Іл-76. Борт вилетить з Астани сьогодні вночі. У четвер опівдні він має приземлитися в Китаї та почати завантаження. Зараз склад у Китаї завантажений на три польоти”, — пояснив він.

Кирило Тимошенко повідомив, що черговим рейсом в Україну має бути доставлено 280 тисяч респіраторів, 30 тисяч захисних костюмів, а також значна кількість звичайних тришарових медичних масок, які невдовзі надійдуть на аптечні склади та в мережі аптек.

Нагадаємо, зранку у понеділок, 23 березня, літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт “Бориспіль” (Київ) з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.