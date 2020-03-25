У Президента підготували другий рейс до Китаю за тестами на коронавірус

ukru
20 березня, 16:58 • 78562 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 151633 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 248388 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 250277 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 248661 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 231351 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200789 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185892 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146142 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150230 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 21474 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 35946 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 14259 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 34914 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 23778 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 248388 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 250277 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 248661 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 231351 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200789 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 79580 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 27357 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140331 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153918 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113279 перегляди
Актуальне
У Президента підготували другий рейс до Китаю за тестами на коронавірус

У Президента підготували другий рейс до Китаю за тестами на коронавірус

Київ • УНН

 • 12270 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Незабаром до Китаю вирушить вантажний літак, який доправить в Україну наступну партію ПЛР-тестів та медичних засобів для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОП.

“ПЛР-тести постачаються в Україну партіями. Першим рейсом — військовим літаком — з Китаю було доставлено 50 тисяч ПЛР-тестів. Завтра вантажитиметься новий борт, на якому прибуде 100 тисяч тестів. Додатково з Південної Кореї впродовж двох днів в Україну надійде ще 100 тисяч таких тестів. Таким чином, ми матимемо вже 250 тисяч ПЛР-тестів. Плануєтьсяще декілька таких партій з-за кордону”, — повідомив Тимошенко.

Крім того, за його словами, вже почалося виробництво вітчизняних тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції, які надійдуть до медустанов орієнтовно за 10 днів.

“Тобто на першому етапі ми матимемо близько мільйона тестів для полімеразної ланцюгової реакції. Якщо у якийсь момент ми зрозуміємо, що динаміка епідемії почала сповільнюватися й нам не потрібна така кількість ПЛР-тестів, ми зупинимо закупівлі”, — зазначив заступник керівника ОП.

Він зауважив, що нині всі регіони України вже отримали необхідні ПЛР-тести та реагенти для проведення досліджень зразків біоматеріалу.

“За нашою інформацією, сьогодні в кожній області мають запрацювати лабораторії з ПЛР-діагностикою”, — сказав Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента України зазначив, що чергова партія медзасобів з Китаю прибуде в Україну найближчими днями.

“Ми зафрахтували вантажний літак казахської компанії, що обійдеться Україні дешевше, ніж польоти великого військового Іл-76. Борт вилетить з Астани сьогодні вночі. У четвер опівдні він має приземлитися в Китаї та почати завантаження. Зараз склад у Китаї завантажений на три польоти”, — пояснив він.

Кирило Тимошенко повідомив, що черговим рейсом в Україну має бути доставлено 280 тисяч респіраторів, 30 тисяч захисних костюмів, а також значна кількість звичайних тришарових медичних масок, які невдовзі надійдуть на аптечні склади та в мережі аптек.

Нагадаємо, зранку у понеділок, 23 березня, літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт “Бориспіль” (Київ) з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.26
Bitcoin
$84,677.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.50
Ethereum
$1,987.71