У Президента подготовили второй рейс в Китай за тестами на коронавирус

КИЕВ. 25 марта. УНН. Вскоре в Китай отправится грузовой самолет, который доставит в Украину следующую партию ПЦР-тестов и медицинских средств для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОП.