В Китае готовится к вылету самолет с очередным гуманитарным грузом для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В международном аэропорту г. Сямэнь (Фуцзянь, Китай) самолет авиакомпании SCAT Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства Украины в Китае в Facebook.
"Накануне, благодаря тесной координации действий посольства и генерального консульства Украины в Шанхае с китайскими центральными и местными органами власти, было получено все необходимые авиационные разрешения, согласованно логистику и таможенные процедуры", говорится в сообщении.
Отмечается, уже в воскресенье, 29 марта, гуманитарный груз из Китая должен прибыть в Украину.
Напомним, у Президента подготовили второй рейс в Китай за тестами на коронавирус.