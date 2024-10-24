Глава Минцифры анонсировал 6 новых услуг в "Дії": что можно будет сделать в приложении

В ближайшее время в приложении «Дія» появятся 6 новых услуг, о которых часто писали пользователи в комментариях, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

«Скоро в приложении появятся еще 6 сервисов, которых вы ждали и о которых постоянно писали в комментариях», - написал Федоров в Facebook.

Глава Минцифры рассказал о каких именно сервисах идет речь:

Отображение разрешения на оружие. В Дію подтянутся сведения об оружии, разрешениях на него, а также будет возможность заказать выписку из Единого реестра оружия.

еАкциз. Важная услуга для граждан и государства. Каждый сможет проверить легальность алкоголя или табака через Дію, а вся информация о продукции будет содержаться в электронной системе.

Мультишеринг. Украинцы смогут отправлять копии сразу нескольких документов, в частности справок, в несколько кликов.

Сервисы для бизнеса в комплексе е-Предприниматель. Работаем над цифровизацией деклараций и лицензий для бизнеса. Например, лицензии на выполнение работ противопожарного назначения.

Уведомление о проблемах со связью. На период обесточиваний - сверхважная услуга. Сможете сообщить об отсутствии связи, чтобы регулятор мог решить эту ситуацию.

Дія.Підпис для юридических лиц. Будет работать как и обычная Дія.Підпис, но создаст новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний.

«Часть запустим уже очень скоро, по остальным еще решаем бюрократические вопросы» - добавил Федоров.

В Дії появились новые военные облигации - "Авдеевка" и "Дебальцево"