Глава Минцифры анонсировал 6 новых услуг в "Дії": что можно будет сделать в приложении
Киев • УНН
Министр цифровой трансформации анонсировал 6 новых сервисов в «Дії». Среди них: отображение разрешения на оружие, еАкциз, мультишеринг, сервисы для бизнеса, сообщение о проблемах со связью и Дія.Підпис для юридических лиц.
В ближайшее время в приложении «Дія» появятся 6 новых услуг, о которых часто писали пользователи в комментариях, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
«Скоро в приложении появятся еще 6 сервисов, которых вы ждали и о которых постоянно писали в комментариях», - написал Федоров в Facebook.
Глава Минцифры рассказал о каких именно сервисах идет речь:
- Отображение разрешения на оружие. В Дію подтянутся сведения об оружии, разрешениях на него, а также будет возможность заказать выписку из Единого реестра оружия.
- еАкциз. Важная услуга для граждан и государства. Каждый сможет проверить легальность алкоголя или табака через Дію, а вся информация о продукции будет содержаться в электронной системе.
- Мультишеринг. Украинцы смогут отправлять копии сразу нескольких документов, в частности справок, в несколько кликов.
- Сервисы для бизнеса в комплексе е-Предприниматель. Работаем над цифровизацией деклараций и лицензий для бизнеса. Например, лицензии на выполнение работ противопожарного назначения.
- Уведомление о проблемах со связью. На период обесточиваний - сверхважная услуга. Сможете сообщить об отсутствии связи, чтобы регулятор мог решить эту ситуацию.
- Дія.Підпис для юридических лиц. Будет работать как и обычная Дія.Підпис, но создаст новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний.
«Часть запустим уже очень скоро, по остальным еще решаем бюрократические вопросы» - добавил Федоров.
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