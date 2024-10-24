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Глава Мінцифри анонсував 6 нових послуг в "Дії": що можна буде зробити в додатку

Київ • УНН

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Міністр цифрової трансформації анонсував 6 нових сервісів у "Дії". Серед них: відображення дозволу на зброю, еАкциз, мультишеринг, сервіси для бізнесу, повідомлення про проблеми зі зв'язком та Дія.Підпис для юридичних осіб.

Глава Мінцифри анонсував 6 нових послуг в "Дії": що можна буде зробити в додатку

Найближчим часом  у застосунку "Дія" зʼявляться 6 нових послуг, про які часто писали користувачі в коментарях, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН

"Скоро в застосунку зʼявляться ще 6 сервісів, на які ви чекали та про які постійно писали в коментарях", - написав Федоров у Facebook.

Глава Мінцифри розповів про які саме сервіси йдеться:

  • Відображення дозволу на зброю. У Дію підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.
  • еАкциз. Важлива послуга для громадян і держави. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через Дію, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.
  • Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.
  • Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець. Працюємо над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.
  • Повідомлення про проблеми зі зв’язком. На період знеструмлень — надважлива послуга. Зможете повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.
  • Дія.Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.

"Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання" - додав Федоров.

У Дії з'явились нові військові облігації - "Авдіївка" та "Дебальцеве"23.10.24, 15:06 • 17484 перегляди

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