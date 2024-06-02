Министр обороны США в Ллойд Остин уверен, что война с Китаем "не является ни близкой, ни неизбежной", подчеркнув важность "общения друг с другом". Об этом он заявил во время международной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре 1 июня, передает УНН.

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Комментируя ситуацию в Южнокитайском море, глава Пентагона отметил, что это является" тревожной проблемой", однако добавил, что в случае" открытого диалога " ее можно решить.

Я неоднократно говорил, война или борьба с Китаем, на мой взгляд, не является ни близкой, ни неизбежной. Следовательно, лидеры великих держав должны продолжать сотрудничество, чтобы уменьшить возможности для недоразумений Министр обороны США в Ллойд Остин

Он также упомянул, что имел встречу с министром обороны Китая Донг Цзюнем, с которым рассмотрел "некоторые вопросы".

Я с нетерпением жду, чтобы это дало результат в будущем Министр обороны США в Ллойд Остин

По его словам, США стремятся строить отношения с Китаем на принципах конкуренции, а не споров. В то же время Остин подчеркнул, что США продолжат сотрудничать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы обеспечить защиту их прав и доступ к своим экономическим зонам.

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