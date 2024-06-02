Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Глава Минобороны США: война с Китаем не неизбежна, главное-открытый диалог
На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам
Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу
Кафедральный собор в Корсунь-Шевченковском перешел в ПЦУ
ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии
Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана
На Херсонщине Силы обороны атаковали место базирования оккупантов
14-летний подросток был среди 5 раненых в результате нападения россиян на Лиман
Испанский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА
Орбан объявил о плане создания пророссийской "мирной коалиции" в Европейском парламенте
Популярные
Россияне пытаются захватить Сокол в Донецкой области - DeepState
В Киеве 2 июня лимитов потребления электроэнергии хватит для 76% от потребностей
Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на двух направлениях-Генштаб
Новый рекорд: в мае ВСУ уничтожили 1 160 российских артсистем
На юге Германии произошло масштабное наводнение: несколько районов эвакуировали
Публикации
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Глава Минобороны США: война с Китаем не неизбежна, главное-открытый диалог
Министр обороны США Ллойд Остин заявил на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре, что война с Китаем "не близка и не неизбежна", и подчеркнул важность открытого общения между двумя странами для уменьшения недоразумений.
На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам
Украинские пограничники использовали беспилотник FPV для нанесения ударов по российским оборонительным укреплениям на временно оккупированной территории на юге Украины, как показала воздушная разведка Государственной пограничной службы.
Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу
Хуситы утверждали, что провели шесть операций против американского атомного авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", американского эсминца и трех коммерческих судов в Красном море и Индийском океане.
Кафедральный собор в Корсунь-Шевченковском перешел в ПЦУ
Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Корсунь-Шевченковском, Черкасская область, присоединился к Православной церкви Украины после того, как прихожане наконец смогли войти в свой храм 31 мая 2024 года.
ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии
В мае украинские военнослужащие уничтожили рекордные 1160 российских артиллерийских систем и уничтожили 38 940 российских солдат, что является самыми высокими ежемесячными потерями для России с начала полномасштабного вторжения.
Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана
Первая женщина, бывший депутат парламента Ирана Зохре Элиян, зарегистрировалась в качестве кандидата на внеочередных президентских выборах в Иране, назначенных после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.
На Херсонщине Силы обороны атаковали место базирования оккупантов
Украинские военные атаковали российскую военную базу в Малокаховке, временно оккупированном районе Херсонской области, в результате чего вечером 1 июня произошел взрыв и сильный пожар.
14-летний подросток был среди 5 раненых в результате нападения россиян на Лиман
Пятеро мирных жителей, включая 14-летнего подростка, были ранены в результате российского ракетного обстрела города Лима в Донецкой области 1 июня 2024 года.
Испанский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА
Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов УЕФА сезона 2023/24, обыграв в финале дортмундскую" Боруссию " со счетом 2:0 и завоевав свой рекордный 15-й титул.
Орбан объявил о плане создания пророссийской "мирной коалиции" в Европейском парламенте
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о планах создать пророссийскую "коалицию мира" в будущем Европейском парламенте, целью которой будет поддержка переговоров между Украиной и Россией вместо конфронтации с Россией.