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Глава Міноборони США: війна з Китаєм не неминуча, головне-відкритий діалог

Глава Міноборони США: війна з Китаєм не неминуча, головне-відкритий діалог

Київ • УНН

 • 66874 перегляди

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив на конференції Shangri-La Dialogue в Сінгапурі, що війна з Китаєм "не близька і не неминуча", і підкреслив важливість відкритого спілкування між двома країнами для зменшення непорозумінь.

 Міністр оборони США в Ллойд Остін упевнений, що війна з Китаєм "не є ані близькою, ані неминучою", наголосивши на важливості "спілкування одне з одним". Про це він заявив під час міжнародної безпекової конференції "Діалог Шангрі-Ла" у Сингапурі 1 червня, передає УНН.

Деталі

Коментуючи ситуацію в Південнокитайському морі, очільник Пентагону зазначив, що це є "тривожною проблемою", однак додав, що в разі "відкритого діалогу" її можна розв’язати.

Я неодноразово казав, війна або боротьба з Китаєм, на мій погляд, не є ані близькою, ані неминучою. Отже, лідери великих держав повинні продовжувати співпрацю, щоб зменшити можливості для непорозумінь

Міністр оборони США в Ллойд Остін

Він також згадав, що мав зустріч з міністром оборони Китаю Донг Цзюнем, з яким розглянув "деякі питання".

Я з нетерпінням чекаю, щоб це дало результат у майбутньому

Міністр оборони США в Ллойд Остін

За його словами, США прагнуть будувати відносини з Китаєм на засадах конкуренції, а не суперечок. Водночас Остін підкреслив, що США продовжать співпрацювати з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, щоб забезпечити захист їхніх прав та доступ до своїх економічних зон.

В Пентагоні прокоментували інформацію про таємний дозвіл США ударяти по позиціях рф: "Допомога має використовуватися на території України"31.05.24, 11:42 • 22237 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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