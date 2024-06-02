Глава Міноборони США: війна з Китаєм не неминуча, головне-відкритий діалог
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив на конференції Shangri-La Dialogue в Сінгапурі, що війна з Китаєм "не близька і не неминуча", і підкреслив важливість відкритого спілкування між двома країнами для зменшення непорозумінь.
Міністр оборони США в Ллойд Остін упевнений, що війна з Китаєм "не є ані близькою, ані неминучою", наголосивши на важливості "спілкування одне з одним". Про це він заявив під час міжнародної безпекової конференції "Діалог Шангрі-Ла" у Сингапурі 1 червня, передає УНН.
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Коментуючи ситуацію в Південнокитайському морі, очільник Пентагону зазначив, що це є "тривожною проблемою", однак додав, що в разі "відкритого діалогу" її можна розв’язати.
Я неодноразово казав, війна або боротьба з Китаєм, на мій погляд, не є ані близькою, ані неминучою. Отже, лідери великих держав повинні продовжувати співпрацю, щоб зменшити можливості для непорозумінь
Він також згадав, що мав зустріч з міністром оборони Китаю Донг Цзюнем, з яким розглянув "деякі питання".
Я з нетерпінням чекаю, щоб це дало результат у майбутньому
За його словами, США прагнуть будувати відносини з Китаєм на засадах конкуренції, а не суперечок. Водночас Остін підкреслив, що США продовжать співпрацювати з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, щоб забезпечити захист їхніх прав та доступ до своїх економічних зон.
В Пентагоні прокоментували інформацію про таємний дозвіл США ударяти по позиціях рф: "Допомога має використовуватися на території України"31.05.24, 11:42 • 22237 переглядiв